Kaymakamlık aylık istişare toplantısı

Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar ise 6 Mayıs Hıdrellez Şenlikleri’nin yapılacağı Geyikkoşan Düğün Salonu arkasında yeni inşa edilen güreş alanının hazır hale getirildiğini ve 6 Mayıs’ta açılışının yapılacağını söyledi.

Gündemdeki konular hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Çağlar, şehit aileleri ve gazilerin sosyal yardımlardan faydalanmaları hususunda bilgiler verdi. Gündem konusu olan kent güvenlik sistemi konusunda yapılması planlanan hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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