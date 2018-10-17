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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:54

Klasik müzik eşliğinde kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar

Samsun ili Kavak ilçesinde bulunan Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunda öğrenciler klasik müzik eşliğinde kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Proje kapsamında son 1 ayda 312 öğrenci, 957 adet değişik kitap okudu.

Klasik müzik eşliğinde kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar
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Samsun ili Kavak ilçesinde bulunan Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulunda öğrenciler klasik müzik eşliğinde kitap okuma alışkanlığı kazanıyor. Proje kapsamında son 1 ayda 312 öğrenci, 957 adet değişik kitap okudu.

Kavak ilçesinde bulunan Merkez Şehit İlhan Kuşan Ortaokulu, okumayla ilgili yaptığı çalışmalarla Türkiye’deki diğer okullara örnek oluyor. Okulda bir hayırsever tarafından yapılan kütüphanede güncel kitapların da yer aldığı yaklaşık 5 bin kitap bulunuyor. Klasik müzik eşliğinde kitap okuma alıştırmaları yapılan okulda, yeni yöntemlerle birlikte kitap okuma alışkanlığında büyük bir artış yaşandı.

Yaptıkları proje hakkında bilgiler veren Türkçe Öğretmeni Ufuk Kanık, “Kütüphanemiz 2010 yılında bir hayırsever tarafından kuruldu. Her yeni eğitim döneminde Türkiye’de ve dünyada en çok okunan çocuk kitaplarıyla sürekli güncellendi. Şu anda kütüphanemizde yaklaşık 5 bin kitap var. Bir kitapçıya gittiğinizde bulabileceğiniz çocuk kitaplarının hemen hemen hepsine sahibiz. Muhtemelen, içerik bakımından Samsun’da nadir kütüphanelerden birisiyiz. Kütüphanemizde barkod okuyucuyla desteklenen her şeyi kayıt altına alan bir program var. Bu sayede hiçbir öğrenci sıra beklemiyor. Kütüphane her teneffüs açık, her zaman düzenli. Sağ olsun, özverili öğretmen arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz ortama sahip çıkıyor. Türkçe derslerinin en az bir saatinde mutlaka kütüphaneye gidiyoruz ve kitap okuyoruz. Çoğu zaman klasik müzik eşliğinde okuma çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine sunulan bu imkânı iyi değerlendirdiler. 2010 yılından bu yana öğrencilerin okuma alışkanlığında müthiş bir artış oldu. Her gün bir kitap okuyan onlarca öğrencimiz var. İnşallah Türkiye’nin aydınlık geleceğinde ışık olacaklar. Kitap okuma oranını gerçekten çok yükselttiğimiz için ülkemizdeki diğer okullara örnek teşkil ediyoruz. Son bir ayın istatistiklerine göre 312 öğrencimiz bir ay içerisinde 957 adet değişik kitap okumuş. Ortalaması aylık 3 kitap eder ki bu da ülkemizin için çok büyük başarıdır” dedi.
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