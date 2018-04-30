KOBİ mali destek programlarının analiz raporu açıklandı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, “Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi” kapsamında yapılan KOBİ mali destek programlarının etki analiz raporu açıklandı.

OKA tarafından paylaşılan basın açıklamasında, TR83 Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi (OKAREKAP) kapsamında yapılan "2011 ve 2014 KOBİ’lere Yönelik Mali Destek Programları Etki Analizi" çalışmasının tamamlandığına dair bilgi verildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Raporda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından, 2011 ve 2014 yıllarında TR83 Bölgesi’nde KOBİ’lere verilen mali desteklerin bölgedeki rekabetçilik ve diğer çıktılar üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışmada üç farklı yöntem kullanılmış ve nicel ve nitel analizler birleştirilmiştir. İlk olarak mali desteklerin gerçekleşen ekonomik etkisinin belirlenmesi için destek alan bir firmanın destek almamış olsaydı ne durumda olacağını kestirmek amaçlanmıştır. Çünkü destek almak için firmalar bir eleme sürecinden geçmektedir ve mali destek alan firmalar destek alamayan firmalara göre bazı göstergeler bakımından, destek almadıkları durumda bile, daha güçlü konumda yer almaktadır. Destekle birlikte ise destek alan grup ile destek alamayan grup arasındaki fark, çok daha yüksek olmaktadır. Seçilim etkisi olarak ifade edilen bu etki, mali desteklerin etkisinin genellikle olduğundan daha fazla görünmesine neden olmaktadır. Bu seçilim etkisinin ortadan kaldırılabilmesi için ekonometrik tekniklerden yararlanılmış ve yarı deneysel yöntemlerden biri olan ‘Farkların Farkı’ yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk defa bir kalkınma ajansı tarafından verilen mali desteklerin etki analizi idari veri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu analiz için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yakın tarihte araştırmacıların kullanımına açılan Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) içinde bulunan firma bazlı idari veriler kullanılmıştır. Bu ekonometrik yöntem etkiyi açıkça ortaya koyabilse de mali desteğin etkisinin daha detaylı görülebilmesi için Girişimci Bilgi Sistemi’nde yer almayan nicel ve nitel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler ise mali destek programından yararlanan firmalara uygulanan anketler ile temin edilmiştir. Bu yöntemlere ek olarak Girişimci Bilgi Sistemi’nde yer almayan ve anketlerle temin edilemeyen bilgilere ulaşmak için belirlediğimiz mali destek alan ve mali destek alamayan firmalar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kullanılan yöntemlerle elde edilen bulgular bir araya getirilerek sonuç ve öneriler ortaya çıkarılmıştır.”