SAMSUN:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:17

Kongre katılımcılarından merkeze tam not

“3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi” için Samsun’a gelen katılımcılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanlar Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.Ziyarette kedi ve köpeklerin bakıldığı alanları...

Kongre katılımcılarından merkeze tam not
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“3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi” için Samsun’a gelen katılımcılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanlar Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette kedi ve köpeklerin bakıldığı alanları gezen katılımcılar, Veteriner İşleri Şube Müdürü ve Kongre Koordinatörü Nurhan İşler’den bilgi aldı. Merkezin sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulmuş Türkiye’nin en modern doğal yaşam alanı olduğunu ifade eden katılımcılar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sahipsiz can dostlarının yaşadıkları sorunları tüm yönleriyle ele almak, kurumların sorumluluklarını netleştirmek, kurumlar arası işbirliği yaparak çözüme katkı sunmak amacıyla düzenlenen 3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi, İstanbul ve Bursa’nın ardından Samsun’da ilk kez yapılıyor.

Kongre ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Şube Müdürü ve Kongre Koordinatörü Nurhan İşler, yıllardır çözüm bekleyen sokak hayvanlarının yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlanmayı hedeflediklerini söyledi. İşler, “Büyük şehirlerde kentleşme süreci ile birlikte yaşam alanları daralan sahipsiz sokak hayvanlarının refah ve sağlığı ile çevre sağlığı ve halk sağlığı sorunları giderek büyümektedir. Bu nedenlerle hayvan ve insanın uyumlu bir şekilde yaşayacağı ortamların oluşturulması ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması her zamankinden daha elzem olmuştur. Kongremizin sokak hayvanlarımızın sağlık sorunlarına için kalıcı çözümler üretilmesi noktasında başarıyla geçeceğine inanıyorum” dedi.
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