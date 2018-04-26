Köprülü Mehmet Paşa TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açtı

Samsun’un Vezirköprü İlçesinde Köprülü Mehmet Paşa Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Kaya bu yıl birincisi gerçekleşen TUBİTAK...

Samsun’un Vezirköprü İlçesinde Köprülü Mehmet Paşa Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Kaya bu yıl birincisi gerçekleşen TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nı gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir metot olduğunu söyledi. Kaya bilim fuarlarının önemine dikkat çekerek, "Genç bireylerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşmesidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır’’ şeklinde konuştu.

Bu fuarda çeşitli çalışmalarını sergileyen çocukların ileride ülke yararına büyük buluşların mimarı olacaklarına dikkat çeken Kaya, öğrenci öğretmen ve velilere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata böyle bir fuarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özverili çalışmalarından dolayı okul idaresi öğrenci ve öğretmenleri kutladı. Özata küçük kaşiflerin ülke için, vatan için büyük buluşlar gerçekleştireceklerine inandığını söyledi. 20 projenin gerçekleştiği fuarın açılışı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Resul Özata, Şube Müdürü Hasan Dursun Okul Müdürü Mustafa Kaya tarafından gerçekleştirildi. Öğrencilerin projelerini heyecanlı anlatımları dikkatlerden kaçmazken projeler yoğun ilgi gördü. Ayrıca teknoloji ve tasarım dersinde yaptıkları öğrencilerin el emeklerinin sergisi de gezildi. Sergi gezildikten sonra katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Fuarın açılışına Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, okul müdürleri, muhtarlar, veliler, kurum amir ve müdürleri öğrenciler katıldı.