KOSGEB’den avantajlı sektörlere proje teklif çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından gerçekleştirilen, “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sektörlerinin Belirlenmesi Çalıştayı”nda Samsun için belirlenen imalat sanayi sektörleriyle birlikte ve yazılım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje teklif çağrısına çıkıldığını söyledi.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, KOSGEB tarafından yeni çıkılan proje teklif çağrısıyla ilgili açıklamada bulundu. 27 Mart 2018 tarihinde KOSGEB tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, 26 NUTS Düzey 2 Bölge Merkezlerinde, aynı gün içinde eş zamanlı olarak, “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Belirlenmesi Çalıştayı”nda Samsun için rekabet avantajına sahip imalat sektörlerinin belirlendiğini söyledi. Murzioğlu, yapılan çalıştay sonucunda belirlenen sektörlerin ise, NACE kodu 10 olan gıda ürünlerinin imalatı, NACE kodu 32 olan diğer imalatlar, NACE kodu 29 olan motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, NACE kodu 31 olan mobilya imalatı ve NACE kodu 22 olan kauçuk ve plastik ürünleri imalat sektörleri olduğunu ifade etti.

Son başvuru tarihi 22 Haziran

Belirlenen sektörlerle ilgili, KOSGEB’in “2018/01-İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” başlığı altında proje teklif çağrısına çıktığını kaydeden Başkan Murzioğlu, “Çağrının toplam bütçesi 700 milyon TL. İlgili çağrıya, belirlenen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler 22 Haziran tarihine kadar başvurabilecek. Listede yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknoloji imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve 62 nace kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri tüm illerde başvuruda bulunabilecek. Çağrı kapsamında, 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler ise başvuru yapamayacak. İlgili üyelerimiz çağrıyla ilgili detay metne ise, www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilecek” diye konuştu.