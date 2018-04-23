Liv Hospital 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı

Liv Hospital, Samsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı “Çocuğum, Mutluyum” organizasyonuyla kutladı.

Liv Hospital Samsun’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına Demirci İlkokulu ve çeşitli okullardan öğrenciler, veliler ve misafirler katıldı. İkramlarla başlayan kutlamalar, palyaço, sihirbazlık numaraları, yüz boyama, oyunlar ve öğrencilerin Liv Çocuk Şenliği için özel olarak hazırladığı müzik korosunun konseri ile devam etti. Etkinlik sırasında öğrenciler sağlık araçlarını gezdi. Hekimlerden bilgiler alan çocuklar dişçi koltuğuna oturdu, doktorları muayene etti ve ambulans çalışanı görevlerini üstlendi.

Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, “Ülkemizin geleceği, bizim geleceğimiz çocuklarımızın günü bugün. En kıymetli varlıklarımızın bayramı. Yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle geleceği şekillendirecek, müreffeh bir dünyanın barış içinde hayata devam edilmesinde önemli roller üstleneceklerdir. Bugünün çocuklarımıza armağan edilmiş olması, gelecek nesile ne kadar değer verildiği ve onlara ne kadar güvenildiğini ortaya koymuştur. Geleceğimizin mimarı tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.