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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:52

Mehmetçik Vakfından şehit ağabeyine teşekkür

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı ’ya Mehmetçik Vakfı tarafından bir teşekkür belgesi verildi.TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, vakfın Samsun temsilciliğinde Ayhan Hamlı’nın vakfın...

Mehmetçik Vakfından şehit ağabeyine teşekkür
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Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı ’ya Mehmetçik Vakfı tarafından bir teşekkür belgesi verildi.

TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, vakfın Samsun temsilciliğinde Ayhan Hamlı’nın vakfın tanıtımına yönelik haber ve köşe yazılarıyla gösterdiği hassasiyet nedeniyle Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Yaşar Bal imzalı bir teşekkür belgesi takdim etti. Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun, "Vakfımızın tanıtımına her zaman destek veriyorsunuz. Desteğinizi önemsiyor, vakfımızın teşekkür belgesini takdim ediyoruz" dedi.

Şehit ağabeyi Ayhan Hamlı ise TSK Mehmetçik Vakfına maddi ve manevi anlamda her türlü desteğinin kesintisiz devam edeceğini söyledi. Kendisinin de bir şehit yakını olduğunu hatırlatan Hamlı, "Mehmetçik Vakfı doğru bir adrestir, vatan için canlarını esirgemeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz için her zaman desteklenmelidir. Hem köşe yazarı kimliğimle hem de şehit yakını kimliğimle desteğim ve duyarlılığım devam edecektir” diye konuştu.
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