SAMSUN:
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24 Nisan 2018 Salı 17:52

Minik öğrenciler büyüledi

Samsun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, ünlü bir alışveriş merkezinde minik öğrenciler izleyenleri büyüleyen gösterilere imza attı.Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nin(AVM) her yıl düzenli olarak...

Minik öğrenciler büyüledi
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Samsun’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, ünlü bir alışveriş merkezinde minik öğrenciler izleyenleri büyüleyen gösterilere imza attı.

Bulvar Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nin(AVM) her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve bu yıl 7. si düzenlenen "Çocuk Şenlikleri" çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Okul gösterileri kapsamında sahne alan İlkadım Sakarya İlkokulu, Seyfi Demirsoy İlkokulu ve bazı özel okul öğrencilerinin sahnede gösterdiği halk oyunları performansı büyük bir ilgi ile takip edildi. Seyfi Demirsoy ve Sakarya İlkokulu öğrencileri halk oyunları ile sahneye çıkarken, özel okul öğrencileri ise dans, bando takımı ve çocuk korosuyla kendini gösterdi. Ziyaretçiler oldukça renkli görüntülere sahne olan etkinlikleri keyifle izledi.

Çocukların sahne etkinliklerinin yanında Tiyatro Küçükeller’in sergilediği “Ormanlar Hepimizin" adlı tiyatro oyunu 2 seans olarak gösterildi.
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