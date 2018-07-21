SAMSUN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:38

Motosiklet elektrik panosuna çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi’nde 55 JZ 264 plakalı motosikletiyle çevre yolu istikametine seyir halinde olan A.B, aynı istikamete önünde seyir halinde olan...

Motosiklet elektrik panosuna çarptı: 2 yaralı
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Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alaçam Caddesi’nde 55 JZ 264 plakalı motosikletiyle çevre yolu istikametine seyir halinde olan A.B, aynı istikamete önünde seyir halinde olan Ahmet D.(59) idaresindeki 55 B 0208 plakalı cipin sağından geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan elektrik panosuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.B (18) ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.A. (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosikletin çarptığı elektrik panosunda meydana gelen arıza nedeniyle Alaçam Caddesinde elektrik kesintisi meydana geldi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri tarafından arıza kısa sürede giderildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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