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25 Temmuz 2018 Çarşamba 18:24

Murzioğlu: “Hükümete güveniyoruz, ekonomi düzelecek”

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, hükümete güvendiklerini belirterek, ekonominin rayına gireceğini söyledi.

Murzioğlu: 'Hükümete güveniyoruz, ekonomi düzelecek”
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SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, hükümete güvendiklerini belirterek, ekonominin rayına gireceğini söyledi.

TSO Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Temmuz ayında yapılan faaliyetler ve yeni alınacak kararlar görüşüldü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye ekonomisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonominin düzeleceğine inandıklarını ifade eden Murzioğlu, “Hükümet daha yeni kuruldu. Birimler yavaş yavaş kuruluyor. Dolar da inişli çıkışlı bir grafik var. Dolar, 4,60 TL seviyelerine inmişti, 5 TL civarına çıktı. Doların tekrar aşağı doğru bir seyir haline gireceğini umut ediyoruz. Yeni hükümetin kurulları daha oluşmadı. Bakanlıkların yardımcıları bile yeni yeni açıklanmaya başladı. Kadrolar oluşturulduktan sonra ekonominin rayına gireceğini umut ediyoruz. İnşallah her şey umut ettiğimiz gibi olur. Öyle olmak da zorunda. Yoksa özel sektörün halini herkes görüyor. Biz hükümete güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyoruz. Onun kurduğu ekibin Türkiye’yi bu ekonomik zorluk içerisinden çıkartacağına inanıyoruz. Seçimler daha yeni bitti. Bu bir süreç. Ekonomi, zamanı geldiğinde rayına girecektir” dedi.
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