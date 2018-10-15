SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:49

Murzioğlu’ndan “Enflasyonla Topyekun Mücadele” için destek çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde TOBB’un da sahip çıktığı indirim kampanyasına...

Murzioğlu'ndan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele” için destek çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde TOBB’un da sahip çıktığı indirim kampanyasına Samsun iş dünyası olarak destek olma çağrısında bulundu.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) sahip çıktığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı” çerçevesindeki indirim kampanyasına, oda olarak destek verdiklerini söyledi. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na Samsun iş dünyasının katkı sağlamasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Üyelerimizi bu çerçevede başlatılan indirim kampanyasına katılmaya davet ediyorum” dedi.

“Enflasyonla mücadele milli meseledir”

Asgari üç ay sürecek olan en az yüzde 10 indirim kampanyasına destek vermek isteyen üyelerin Oda Genel Sekreterliğine başvurarak veya oda web sitesi “www.samsuntso.org.tr” adresindeki formu doldurarak kampanyaya katılmalarını isteyen Salih Zeki Murzioğlu, “Kamu tarafından başlatılan bu girişimin başarıya ulaşması, özel sektörün gönüllülük esası içinde katkı vermesiyle mümkün olacaktır. Üyelerimizin milli dayanışma ruhuyla ürün ve hizmetlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulayarak bu kampanyaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve gelir maliyetleriyle mücadeledir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı makroekonomik istikrar için son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Topyekûn bir iktisadi mücadele ile kamu ve özel sektör arasındaki bağın güçlenerek bu zorlu süreçten istikrarla çıkacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku