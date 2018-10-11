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11 Ekim 2018 Perşembe 12:06

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bölgenin tek iki katlı çok amaçlı spor kompleksi açılış için gün sayıyor.Bölgede eşi benzeri olmayan, örnek gösterilecek iki katlı olarak inşa edilen Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin...

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor
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Tekkeköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bölgenin tek iki katlı çok amaçlı spor kompleksi açılış için gün sayıyor.

Bölgede eşi benzeri olmayan, örnek gösterilecek iki katlı olarak inşa edilen Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin açılışa hazırlandığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Gençlerimizin ve halkımızın sporun dışında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği şekilde projelendirdiğimiz spor kompleksimizin yakında açılışını yapmayı planlıyoruz. Spor kompleksimiz diğer spor komplekslerinden farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yapıldığı alanın avantajlarından istifade ederek tesisimizi iki katlı olarak inşa ettik. Alt katına düğün salonu, fitness salonu, eğitim alanının yanında sosyal ve kültürel faaliyetler için mekanlar konuşlandırdık. Yakında gençlerimizin hak ettiği kompleksimiz halkımızın ve gençliğimizin hizmetine sunulacak” dedi.

Adına yaraşır spor kompleksi

Spor tesisinin diğer spor alanlarına ve spor tesislerine göre farklı yapı ve farklı fonksiyonlar içerdiğini ifade eden Başkan Togar, "Spor kompleksimiz ihtişamına uygun olarak Dünya ve Avrupa şampiyonu efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyor. Bulunduğu konum itibariyle masmavi muhteşem Karadeniz manzarasını gören tesisimizde halı saha, voleybol sahası, fitness salonu, düğün salonu, eğitim alanları gibi farklı fonksiyonlarının yanında önünde seyir terası ve kafeteryası da var. Tesisimizde sporun dışında birçok farklı aktiviteyle her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Yine spor kompleksimizin önünde bulunan seyir terasında vatandaşlarımız Karadeniz’in eşsiz büyüleyici güzelliği karşısında çaylarını yudumlayıp sohbet ederek hoş vakit geçirebilecekler. Spor kompleksimizi önümüzdeki günlerde açılışını yaparak hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.
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