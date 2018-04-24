Samsun Maarif Hareketi kapsamında hazırlanıp Bafra Galip Öztürk Ortaokulu tarafından uygulanan “Çok Yönlü Eğitim Kalıcı Öğretim Projesi” çerçevesinde öğrencilere Ege turu düzenlendi.Öğrenci ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilen...

Samsun Maarif Hareketi kapsamında hazırlanıp Bafra Galip Öztürk Ortaokulu tarafından uygulanan “Çok Yönlü Eğitim Kalıcı Öğretim Projesi” çerçevesinde öğrencilere Ege turu düzenlendi.

Öğrenci ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilen gezi programında ülkenin eşsiz tarihi ve doğal güzelliklerini gezen çocuklar sosyal bilgiler dersinde öğrendiği bilgileri gerçek hayatta yerinde görerek pekiştirdiler. İzmir ve Kuşadası’nın ardından Efes Antik Kenti’nde sürdürülen gezi Pamukkale’de travertenlerin gezilmesi ve Hierapolis Antik Kenti ziyaretiyle son buldu.

Öğrenilen bilgilerin gezilmesi ile öğrenciler hem bilgilerini pekiştirdiler hem de ülkenin tarihi turistik yerlerini gezerek vatan sevgilerini içselleştirdiler.