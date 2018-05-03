Öğretmenlerden resim sergisi

Samsun’un Bafra ilçesinde görev yapan görsel sanatlar öğretmelerinin hazırladığı “Karma Resim Sergisi” açıldı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Ali Fuat Türkel, "İlçemizde görev yapan 18 resim öğretmeninin görmek ve bu sergiyi açmak üzere beraberiz. Elbette sanatla uğraşanın, sanatını da göstermesi lazım. Çalışmalarından dolayı öğretmenlerimize teşekkür ederim. Sanatla, edebiyatla,şiirle, sporla uğraşan öğretmelerimizin de eserlerini göstermesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Türkel’in konuşmasının ardından Bafra’da görev yapan 18 görsel sanatlar öğretmeni tarafından düzenlenen "Karma Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı. Sergiyi gezen Kaymakam Ali Fuat Türkel ve davetlilere, öğretmenler yaptıkları resimler hakkında bilgi verdi. 36 resmin bulunduğu karma resim sergisi 2 gün açık kalacak.

Açılışa Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çamaş da katıldı.