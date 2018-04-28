OMÜ kampüs içi ilave raylı sistem hattı ile mevcut hat birleşiyor

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs içi ilave raylı sistem hattı ile mevcut hattın birleştirme çalışması nedeniyle tramvay, bu akşam (Cumartesi) saat 21.00’den sonra Yeni Mahalle İstasyonu-Tekkeköy arasında hizmet verecek. Pazar sabahı itibariyle hat normale dönecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüs içi ilave hafif raylı sistem hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hafif raylı sistemin üniversiteye kadar çıkması projesinin yapım çalışmalarında şu ana kadar, beton inşaatının yüzde 90’ı tamamlanırken, istasyonların kanopilerinin hazırlanması çalışmalarında sona gelindi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut Tekkeköy-Üniversite raylı sistem hattı ile ilave OMÜ kampüs içi hattının birleştirilmesi çalışması gerçekleştirilecek ve bu kapsamda hat sadece bu akşam (Cumartesi) 21.00’den sonra Yeni Mahalle İstasyonu -Tekkeköy İstasyonları arasında hizmet verecek.

Pazar sabahı 06.15 itibariyle normale dönecek

Konuyla ilgili bilgi veren SAMULAŞ Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kalafat, “Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüs içi ilave raylı sistem hattı çalışmaları devam ediyor. Bugün itibariyle de yeni OMÜ kampüs içi ilave raylı sistem hattı ile mevcut hattımızın birleştirilmesi çalışmasına başlıyoruz. Bu gece yapılacak çalışmada mevcut raylı sistem hattımız ile kampüs içi raylı sistem hattının enerji sistemi olan katener hatların birleştirilmesi işlemi gerçekleştirilecek. Bu nedenle raylı sistem hattımız saat 21.00 itibariyle Yeni Mahalle İstasyonu -Tekkeköy İstasyonları arasında hizmet verecek. Üniversite istasyonundan hareket eden R11, R10 ve R12 ring araçları da yine 21.00’den sonra raylı sistem hattı işletimi bitene kadar Yeni Mahalle Tramvay İstasyonundan hareket edecekler. Katener hattı çalışmalarının bu gece tamamlanması planlanmaktadır ve Pazar sabahı 06.15 itibariyle hattımızın normal olarak Tekkeköy İstasyonu -Üniversite istasyonu arasında işletimine devam edecektir. Çalışma tamamlanınca ray ve makas bölgeleri birleşim çalışmalarına başlanacak ve bu süreçte Üniversite İstasyonu tek peronu 15 gün süreyle kullanılacaktır” dedi.