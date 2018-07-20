OMÜ Teknopark’tan hibe duyurusu

Hazırladığı projeyle TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’nın “Bireysel Genç Girişim (BİGG)” uygulayıcı kuruluşu olmaya hak kazanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) merkez yerleşkesinde faaliyet gösteren Samsun Teknopark, BİGG çağrısı kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikrine 150 bin TL hibe desteği sağlayacak.

Samsun Teknopark, BİGG çağrısı kapsamında girişimcilerin iş fikirlerini ve başvurularını değerlendirecek, uygun bulunan iş fikirlerini bünyesine alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve iş planlarının hazırlanmasında girişimcilere tamamen ücretsiz destek olacak. Verilecek destekler ve mentorluk (yönderlik) faaliyetleri sonrasında TÜBİTAK tarafından başarılı bulunan iş fikirleri 150 bin TL sermaye desteği hibe ile ödüllendirilecek. Çoğu programdan farklı olarak yüzde yüz hibe desteği veren programın Karadeniz’de uygulayıcı kuruluşu olan Samsun Teknopark, BİGG için başvuru almaya başladı.

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikrine sahip olan, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ve lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler BİGG için başvuru yapabilecekler. Açık öğretim fakültesi mezunları, daha önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teknogirişim ya da TÜBİTAK’ın 1512 programından destek alanlar ve başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler veya şirket sahipleri BİGG’ye başvuramayacaklar. BİGGSamsun’a başvuru yaparak 150 bin TL hibe şansını yakalamak için gerekli şartları sağlayanların iş fikrinin TÜBİTAK tarafından belirlenmiş olan tematik alanlara uygun olması da gerekiyor. Tematik alanlar ise akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, ileri imalat ve sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olarak sıralanıyor. İş fikrine yönelik 150 bin TL hibe almak için www.biggsamsun.com adresini ziyaret ederek, başvuru yapılabiliyor.