OMÜ’de Karadeniz’in en büyük siber güvenlik etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile OMÜ Siber Güvenlik Topluluğunun düzenleyicisi olduğu ve Karadeniz’in en büyük siber güvenlik etkinliği olan “Samsun Bilgi Güvenliği Zirvesi” yoğun bir...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile OMÜ Siber Güvenlik Topluluğunun düzenleyicisi olduğu ve Karadeniz’in en büyük siber güvenlik etkinliği olan “Samsun Bilgi Güvenliği Zirvesi” yoğun bir ilgiyle başladı. 2 gün sürecek zirvede; güvenlik sektöründe çalışmakta olan uzman konuşmacılar, siber güvenlikle ilgili birbirinden zengin içerikle katılımcıları aydınlatacak.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda hayat bulan ve birçok resmî kurum ve özel şirketin sponsorluklarıyla destek verdiği etkinliğe; Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, BTK Samsun Bölge Müdürü Mustafa Semerci, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Mustafa Seçkinbuz, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erkan Yücedağ, Türk Telekom İl Müdürü Baki Günay, Türksat İl Müdürü Hüseyin Türktemel, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte ilk olarak söz alan Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü bu zirveyi düzenleme cesaretini gösteren Siber Güvenlik Topluluğu üyeleri kutlayarak, “Bizler bu zirveyle siber güvenlik konusunda bilgi sahibi olup aydınlanacağız. Gerek iş hayatımız gerekse özel hayatımız bakımından oldukça önemli bir konu. Sunumlarıyla katkıda bulunacak herkese çok teşekkür ediyor, zirvenin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

“Amacımız ISO Bilgi Güvenliği Sertifikasını almak”

Ardından konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz de böyle bir organizasyonun OMÜ’lü öğrencilerce gerçekleştirilmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek etkinliğe dair “Siber güvenlik artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri, bizler de bu anlamda Üniversite yönetimi olarak bu konuda önemli atılımlara başladık. ISO Bilgi Güvenliği Sertifikası için ilk adımları attık ve bu çerçevede eğitimlere başlayacağız. Dolayısıyla 1 yıl içerisinde Bilgi Güvenliği Sertifikası alma planımız var, bununla ilgili girişimlerimizi de yaptık. Bu konuda Bilgisayar Mühendisliği Bölümü önemli bir işleve sahip ve öğrencilerimiz için bu zirve ciddi bir fırsat. Zira hem akademisyenlerimiz hem de sahada bu işin duayeni olmuş misafirlerimiz burada. Zirvenin önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgi güvenliği ve kriptoloji uzmanı OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Akleylek ise bilgi güvenliği ve siber güvenliğin birbiriyle iç içe geçen kavramlar olduğuna işaret ederek bu kavramların doğru ve düzgün tanımlanabilmesi adına bu konuda verilecek eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Bu tür etkinliklerin, farkındalığı arttırmaya yönelik büyük faydası olacağını belirten Doç. Dr. Akleylek, Atatürk’ün de Samsun’a çıkarken Bandırma mürettebatında kendisine 2 şifre kâtibi yardımcısının eşlik ettiği bilgisini paylaşarak bilgi güvenliğinin hayatiyetini öne çıkardı.

“Kalkınma Bakanlığına laboratuvar projemizi sunduk”

Siber Güvenlik Topluluğu üyelerini özverileri için tebrik eden Doç. Dr. Akleylek, Bilgisayar Mühendisliği olarak hazırladıkları projenin detaylarını katılımcılarla paylaşarak şöyle konuştu: “Bölüm olarak Kalkınma Bakanlığına, Yüksek Başarılı Siber Güvenlik ve Kriptoloji Laboratuvarı adıyla bir proje önerimiz oldu. Bu proje önerisini hazırlarken de bütün Samsun’u kenetlemek adına Bilgisayar Mühendisleri Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Bölge ve ilgili kamu kurumlarıyla irtibata geçmeye çalıştık. Bu anlamda herkesle iş birliği yapmak ve farkındalığı arttırabilmek için aynı Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu gibi bazı şeyleri Samsun’dan başlatmak amacıyla özveride bulunuyoruz. Katkısı ve desteği olan herkese çok teşekkür ederim.”

“Samsun, bilgi teknolojileri alanında 14 farklı şehrin merkezi konumunda”

Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Muhammet Öztürk de etkinliği düzenlemelerindeki amaçlarını “Samsun, bilgi teknolojileri alanında Karadeniz’in tamamı ve İç Anadolu’nun belli bir kısmı olmak üzere toplamda 14 farklı şehrin merkezi konumunda. Biz topluluk olarak bu yıl onlarca eğitim, yarışma ve farklı etkinlikler düzenledik. Siber güvenlikte farkındalığın daha da artmasını hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Bilgi güvenliği denilince Türkiye’de ulusal anlamda ilk akla gelen şehirlerden birinin Samsun olmasını planlayarak bu yola baş koyduk. Destekleriyle bu zirveyi gerçekleştirmemize yardım eden herkese gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde özetledi.

Zirvede selamlama konuşmaları sonrasında oturumlara geçilirken BTK Uzmanı Onur Aktaş “Hacker Mantığı” adlı sunumuyla BTK olarak karşılaştıkları olay ve kişilerin özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşırken bilgi güvenliği konusunda nelerin nasıl yapılacağına dair detayları katılımcılara aktardı. Vermiş olduğu değerli bilgiler için BTK Uzmanı Aktaş’a teşekkür eden Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Kılıç Üniversiteyi temsilen plaket takdim etti.

2 gün sürecek “Samsun Bilgi Güvenliği Zirvesi”nde ilk gün: Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesinden Derya İren “Sosyal Medya ve Siber Suça Karışma Potansiyelimiz”; YEDAŞ’tan Gökhan Şahin ve Burak Silvan “Akıllı Şebekede Siber Güvenlik”; Prisma CSI’dan Caner Köroğlu “İnternetin Yeraltı Dünyası ve Siber Terörizm” ve BTRisk’ten Mehmet Can Demir “IoT Cihazlarda Güvenlik” başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Zirvenin ikinci gününde ise “Mobil Uygulamalarda Dijital Hak Yönetimi” temasıyla OMÜ araştırma görevlileri Durmuş Özkan Şahin, Oğuz Emre Kural ve Meryem Soysaldı; “Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Bilişim Etiği” konusuyla OMÜ Öğr. Gör. Mustafa Solmaz; “Siber Tehdit ve Yenis Nesil Ataklar” başlığı ile de Barikat Bilişim A.Ş.’den Mustafa Altınkaynak katılımcıları bilgilendirecek.

Zirvede ayrıca ilk gün, eş zamanlı olarak OMÜ Teknopark’ta yapılan “Siber Güvenlik Final Yarışması OMUCTF’18”de görev alan Teknopark ekibinin mesajı da katılımcılara iletildi.

Zirvede gerçekleştirilecek çekilişlerle de katılımcılar birbirinden güzel hediyeleri kazanma şansına sahip olacak.