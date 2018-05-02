Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Doğankaya Özel Eğitim Merkezi ve Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneğince “Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması“ ödül töreni düzenlendi.

Bafra Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesi konuşan Doğankaya Özel Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Dündar, “Son yıllarda görülme oranı çok büyük bir hızla arttan otizmin bilinen tek çaresi var. Çocuğun erken tanımlaması ve çocuğun özelliğine göre verilecek eğitimdir. Burada kurumumuzun, ailelerin ve tüm toplumun üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Amacımız bu farkındalığı oluşturmaktır" dedi.

Doğankaya Özel Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar öğretmeni Deniz Gökçe de, afiş yarışmalarındaki hedeflerinin otizm konusunda oluşturdukları kurumsal hafızadan ve birikiminden Samsun’u ve tüm ülkeyi haberdar etmek olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmat katipoğlu ise, “Dünyada her 68 çocuktan birisi otizmli doğuyor. Günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. Bu amaçla Türkiye’de çoğu ile nasip olmayan bir çalışma yaparak Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezimizi sadece bu çocuklarımızın eğitimine ayırdık. Otizmde farkındalık ayı kapanış ayı etkinliğini kurumuzla beraber yaptığımız çalışmalarından biri olan afiş yarışması ödül törenini taçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun merkez ve 10 ilçe lisesinin katıldığı Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması’nda Samsun İlkadım Anadolu Lisesi öğrencisi Müge Nur Semizoğlu birinci, İlkadım İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinden Eylül Göksü ikinci ve Bafra Fen Lisesinden Ersin İlki üçüncü oldu. Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rabis Topaç da Jüri Özel Ödülüne kayık görüldü. Yapılan ödül töreninin ardından etkinlik özel öğrencilerin okumuş olduğu şiirler ve gösterilerle son buldu.

Etkinliğe AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yurduseven, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Bafra Genç İş Adamları Derneği Başkanı Alper Güngör, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.