SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:04

“Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması" ödül töreni

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Doğankaya Özel Eğitim Merkezi ve Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneğince “Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması“ ödül töreni düzenlendi.Bafra Öğretmenevinde...

'Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması' ödül töreni
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Doğankaya Özel Eğitim Merkezi ve Bafra Özel Çocuklar Eğitim ve Spor Kulübü Derneğince “Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması“ ödül töreni düzenlendi.

Bafra Öğretmenevinde gerçekleştirilen ödül töreni öncesi konuşan Doğankaya Özel Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Dündar, “Son yıllarda görülme oranı çok büyük bir hızla arttan otizmin bilinen tek çaresi var. Çocuğun erken tanımlaması ve çocuğun özelliğine göre verilecek eğitimdir. Burada kurumumuzun, ailelerin ve tüm toplumun üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Amacımız bu farkındalığı oluşturmaktır" dedi.

Doğankaya Özel Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar öğretmeni Deniz Gökçe de, afiş yarışmalarındaki hedeflerinin otizm konusunda oluşturdukları kurumsal hafızadan ve birikiminden Samsun’u ve tüm ülkeyi haberdar etmek olduğunu söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmat katipoğlu ise, “Dünyada her 68 çocuktan birisi otizmli doğuyor. Günümüzde bilinen tek tedavisi ise erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. Bu amaçla Türkiye’de çoğu ile nasip olmayan bir çalışma yaparak Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezimizi sadece bu çocuklarımızın eğitimine ayırdık. Otizmde farkındalık ayı kapanış ayı etkinliğini kurumuzla beraber yaptığımız çalışmalarından biri olan afiş yarışması ödül törenini taçlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun merkez ve 10 ilçe lisesinin katıldığı Otizm Farkındalığı Afiş Yarışması’nda Samsun İlkadım Anadolu Lisesi öğrencisi Müge Nur Semizoğlu birinci, İlkadım İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinden Eylül Göksü ikinci ve Bafra Fen Lisesinden Ersin İlki üçüncü oldu. Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rabis Topaç da Jüri Özel Ödülüne kayık görüldü. Yapılan ödül töreninin ardından etkinlik özel öğrencilerin okumuş olduğu şiirler ve gösterilerle son buldu.

Etkinliğe AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yurduseven, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, Bafra Genç İş Adamları Derneği Başkanı Alper Güngör, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku