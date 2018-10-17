Otizmli çocuklara ücretsiz eğitim

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Ayça Nedret Yüceer, otizmli çocuk sahibi aileler olarak kurdukları Engelsiz Yaşam Atölyesinde otizmli çocuklar için ücretsiz eğitim verdiklerini söyleyerek, otizmli çocukları sosyalleştirmek ve eğitimlerine destek olmak istediklerini ifade etti.

Samsun’da otizmli çocukları bulunan aileler tarafından 2012 yılında kurulan Samsun Otizmli Çocuklar Derneği, 3 yıl boyunca çeşitli talepler ile birçok kurum ile görüştüklerini lakin olumlu sonuçlar alamadıkları için istedikleri merkezin ilk adımı olan Engelsiz Yaşam Atölyesini kurdular. Burada otizmli çocuklar öncelik olsa da diğer engelli gurubunda olan çocuklara da eğitim veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Müdürlüğünden gelen öğretmenler engelli çocuklara eğitim vererek çeşitlik etkinlikler gerçekleştiriyorlar.

Derneklerinin kuruluş amacından bahseden Samsun Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı Ayça Nedret Yüceer, “2012 yılında aileler tarafından kurulan bir STK’yız. Hedefimiz, çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmak. Bugüne kadar yaşadığımız birçok mücadele onların verilmiş olan haklarının olması gereken şartlar içinde insanların kullanması için mücadele veriyoruz. 3 senedir Engelsiz Yaşam Merkezi kurmak için emek veriyoruz. Bugün Samsun un engelli bireyler için en önemli ihtiyacı engelsiz yaşam merkezidir. Çocuklarımızın 3. kademeden mezun olduktan sonra eğitim alabilecekleri bir yer yok. Çocuklar, eğitimsiz dört duvar arasında sosyal ortamdan uzak bir şekilde hayat sürüyorlar. Biz bütün otizmli aileler olarak dişimiz ve tırnağımızla engelsiz yaşam atölyemizi oluşturduk. Atölyenin adında otizm olsa bile biz her engelli grubuna kapılarımıza açtık. Hedefimiz evde olan ve sosyal hayattan uzak olan engellilerimize ulaşıp, sosyal hayata dahil etmektir. Haftanın 5 günü çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Sadece tek bir alanda değil, atölye ve diğer alanlarda da aktivitelerimiz sürüyor. El sanatları dekoratif Kur’an-ı Kerim eğitimi şu an için başlayan kurslarımıza, ilerleyen zamanlarda beden eğitimi ve müzik kurslarımızda eklenecek. Eğitim veren hocalarımız da Halk Eğitim Merkezileri ve Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ediliyor. Hocalarımız da çocuklar için çok büyük emek harcıyorlar” dedi.

“Amacımız çocuklara ücretsiz eğitim vermek”

Amaçlarının ücretsiz eğitim vermek olduğunun altını çizen Yüceer, “Bugün Engelsiz Yaşam Atölyesine 3. kademeden mezun olan öğrencilerimiz ve Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencileri ve yönetimi de bizleri ziyarete geldiler. Bizim amacımız 3. kademeden mezun olan öğrencilerle zaman geçirmek olsa bile diğer engelli öğrencilerle de faaliyetler yapmak istiyoruz. Amacımız çocuklarımıza ücretsiz eğitim vererek ailelerin üstünden yüklerini almak. Yaşadığımız sıkıntıları başka aileler yaşamasın diye mücadele veriyoruz. Bize destekleri bulanan herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret eden Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Hakan Acar ise, “Biz de MEB’e bağlı bir okul olarak 107 otizmli öğrenciye hizmet veriyoruz. Samsun’un ve Türkiye’nin en kalabalık okullarından bir tanesiyiz. Otizmli Çocuklar Derneği de bizim gibi engelli öğrencilerimize hizmet veriyorlar. Derneğin çalışmalarını takip ediyoruz ve beğeniyoruz. Bugün hem ziyaret edip hem de Engelsiz Yaşam Merkezini görerek destek vermek istedik. Böylece öğrencilere daha iyi şartlar sunmak için güç birliği yapmak adına fikir alışverişinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi yöneticileri tarafından Samsun Otizmli Çocuklar Derneği yöneticilerine bir tablo hediye edildi.