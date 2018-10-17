SAMSUN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:12

Otobüs kazasında ölenlerden birinin Samsunlu bir asker olduğu belirtildi

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kişiden 1’inin Bafralı asker olduğu ortaya çıktı.

Otobüs kazasında ölenlerden birinin Samsunlu bir asker olduğu belirtildi
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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 7 kişiden 1’inin Bafralı asker olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında Çetiner Çetin (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan bir firmaya ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Göksun ilçesi yakınlarında devrildi. Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden 1’nin Bafralı bir asker olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa Çeylanpınar’da vatani görevini yapan Selahattin Turan, 1 haftalık iznini geçirdiği baba ocağından birliğine dönerken otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Selahattin Turan’ın Ocak 2019’da da teskere alacağı öğrenildi.
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