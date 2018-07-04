SAMSUN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:07

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Altınyaprak Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı’ndan ilçe merkezine seyir halinde olan Adem D. idaresindeki 55 AAL 852 plakalı motosiklet...

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınyaprak Mahallesi’nde Atatürk Bulvarı’ndan ilçe merkezine seyir halinde olan Adem D. idaresindeki 55 AAL 852 plakalı motosiklet ile Çilekli 1. Sokak’tan Atatürk Bulvarı’na dönüş yapan Yunus T.’nin kullandığı 55 JY 052 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Adem D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yüksel Ö. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku