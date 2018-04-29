Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Dursun A. (69) idaresindeki 34 SJ 4149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ikiztepe meykisinde yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerii tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Dursun A. (69) idaresindeki 34 SJ 4149 plakalı otomobil, sürücüsünün...

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