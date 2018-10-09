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09 Ekim 2018 Salı 14:00

Rektör Yardımcısı Ceyhan minik öğrencileri konuk etti

Çarşamba Şenyurt Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan ile bir araya gelerek sohbet etti.Samsun’un Çarşamba ilçesi Şenyurt İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ilk olarak öğretmenleri...

Rektör Yardımcısı Ceyhan minik öğrencileri konuk etti
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Çarşamba Şenyurt Köyü İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Vedat Ceyhan ile bir araya gelerek sohbet etti.

Samsun’un Çarşamba ilçesi Şenyurt İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ilk olarak öğretmenleri eşliğinde üniversite kampüsünde bulunan Planetaryumu (Gökevi) ziyaret ederek sahnelenen uzay tiyatrosunu izledi.

Minik öğrenciler ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan’ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek tanışıp sohbet eden Ceyhan, onlara çok çalışmalarını ve hayallerinden vazgeçmemelerini tembih ederek, “Öncelikle yeni eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilerimiz, emektar veli ve öğretmenlerimiz adına hayırlı ve verimli olmasını diliyor ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Minik dostlarımızın da ziyareti bizleri çok memnun etti. Ülkemizin yarınları olacak bu öğrencilerimizin yolları ve bahtları açık olsun. Onlara sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çalışkan, araştıran, sorgulayan, ülkesine ve milletine bağlı kuşaklar olarak eğitmek ve yetiştirmek hepimizin önceliği ve sorumluluğudur” dedi.

Ziyaret sonunda öğrenciler Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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