Sağlık Hizmetleri MYO’dan çevreci etkinlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu(MYO) Anestezi Programı öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik “Çevre Koruma ve Geri Dönüşüm Bilinci Uyandırma” konulu bir etkinlik...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu(MYO) Anestezi Programı öğrencileri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik “Çevre Koruma ve Geri Dönüşüm Bilinci Uyandırma” konulu bir etkinlik düzenledi.

Çevre kirliliğinin olumsuz etkileri ve geri dönüşümün önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Faruk Tan, öğretim görevlisi Dr. Melek Yüce, öğretim görevlisi Tuğba Çınarlı ve Anestezi Programı öğrencileri tarafından İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Mutlu ve idari personel Önder Gürsel’in desteği ile gerçekleştirildi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, gelecekte yaşanılabilir bir çevrenin devamlılığı için öncelikle çevre kirliliğine neden olan etmenler, çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri ve sağlıklı bir çevre için geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Öğrenciler, hızla artan çevre kirliliğine gerekli önlemler alınmadığı takdirde ölümle sonuçlanacak solunumsal hastalıklara vurgu yapmak amacıyla katılımcıların sunumu bir süre maske takarak dinlemelerini istedi.

Bilinçlendirme sunumunun ardından okulda öğrencilerin yoğun olarak kullandığı alanlara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi ve atık pet şişeler kullanılarak bowling turnuvası düzenlendi. Turnuvada birinci olan öğrenci grubu adına tüm öğrenciler ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Çevre ve geri dönüşüm konusunda üniversite gençliğinin daha duyarlı ve bilinçli olması temenni edilerek etkinlik sonlandırıldı.