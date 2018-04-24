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24 Nisan 2018 Salı 17:29

Sağlık Hizmetleri MYO’dan “Oyuncak Arkadaşım Projesi”ne destek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(MYO), yürütülen "Oyuncak Arkadaşım Projesi” kapsamında Samsun Atakum Kamalı İlkokulu ve Ortaokulu ile Samsun’un kırsal mahalle okullarını ziyaret ederek oyuncak ve...

Sağlık Hizmetleri MYO'dan 'Oyuncak Arkadaşım Projesi”ne destek
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu(MYO), yürütülen "Oyuncak Arkadaşım Projesi” kapsamında Samsun Atakum Kamalı İlkokulu ve Ortaokulu ile Samsun’un kırsal mahalle okullarını ziyaret ederek oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Bir olma duygusunun aşılanması, yardımlaşma ve paylaşmanın öneminin kavranması amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlere; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Tan, Öğr. Gör. Asuman Şener, Öğr. Gör. Tuğba Çınarlı ve 50 kişilik İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri katıldı.

İlk ve acil yardım programının öneminin ve mesleksel tanımının anlatıldığı ziyaretlerde, ilk ve acil yardım programı öğrencileri, gelecekteki mesleklerini de tanıtma imkanı sağladı.

Samsun Atakum Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu’nda öğretim gören 1/D sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Selin Koca’nın rehberliğinde başlatılan ‘Oyuncak Arkadaşım Projesi’ kapsamında köy okullarını da ziyaret eden Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve öğrencileri, köy okulu öğrencilerine oyuncakların dağıtılmasına yardım etti.

Ziyaret edilen okullarda ilk ve acil yardım programının ve 112’nin önemine vurgu yapılarak ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerinin buluşması sağlandı.
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