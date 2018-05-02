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02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:54

Şair Cemal Safi’nin adı İlkadım’da yaşayacak

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından belediye meclisine sunulan Şair Cemal Safi’nin ismini İlkadım’da yaşatacak teklif oy birliğiyle kabul edildi.İlkadım Belediyesi tarafından Kalkancı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, modern...

Şair Cemal Safi'nin adı İlkadım'da yaşayacak
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İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından belediye meclisine sunulan Şair Cemal Safi’nin ismini İlkadım’da yaşatacak teklif oy birliğiyle kabul edildi.

İlkadım Belediyesi tarafından Kalkancı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, modern yapısı ve tasarımı ile büyük beğeni toplayan çocuk parkı, spor-kondisyon alanı, yürüyüş yolları ve dinlenme alanından oluşan parka, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta şair Cemal Safi’nin adının verilmesi İlkadım Belediyesi Mayıs 2018 Devre Toplantısı’nda yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi. Bestelenmiş çok sayıda şiiri ile herkesin hayatında mutlaka bir anıya dokunan, şiirleriyle 7’den 70’e kalplere taht kuran Şair Cemal Safi’nin şiirleri kalplerde, adı ise İlkadım’da yaşayacak.

Gençler Cemal Safi’yi tanıyacak

Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan şiir dünyasının usta ismi Cemal Safi’nin vefat haberinin hemen ardından ismini yaşatacak teklifi belediye meclisine sunan Başkan Erdoğan Tok, “Samsun’a yakışan bir parkta Türkiye’ye mal olmuş usta bir şairimizin adını yaşatacak olmamız gençlerimize ve çocuklarımıza da Cemal Safi’yi tanıma şansı vermiş olacak. Bizlerin hayatına şiirleri ile dokunan ve toplum tarafından beğeni kazanan sanatçılarımıza vefa borcumuz var. Bizler de bu borcumuzu, adını yaşatarak ödemek istedik. Belediyemiz meclis üyelerimizin de tereddütsüz olumlu destek olmaları sonucu Mayıs 2018 Devre Toplantısı’nda yapılan oylamada oy birliği ile kararı meclisimizden geçirmiş olduk. Kalkancı Mahallemizde çok güzel bir parkı hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşarken, Samsunlu şairimizin ismini yaşatacak olmamız bir nebze teselli olmuştur. Değerli şairimizin özgeçmişini hazırlatarak parkımıza gelen gençlere Cemal Safi’yi tanıtmış olacağız. Bu vesile ile Cemal Safi’ye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim” diye konuştu.
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