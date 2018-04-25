“Samsun Akademi” tanıtıldı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Samsun Akademi” isimli projenin tanıtımı yapıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan öğretmen ve yöneticilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmenin yanında öğrencilerin ve ailelerin ihtiyacı olan bilgi, beceri ve eğitimleri il genlinde tek çatı altında toplayarak web sitesi üzerinden hızla başvuru yapmalarını kolaylaştırmak için Samsun Akademi Projesi hayata geçirildi. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun bünyesinde görev yapan öğretmen ve idarecilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek, eğitimlere gönüllü olarak katılmak isteyen öğretmenlerin başvurularını alarak en verimli şekilde planlamasını ve uygulamasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Samsun Akademi’ isimli projenin lansmanı bugün geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen lansmanda projenin detayları paylaşıldı.

Lansmanın açılışında konuşan milli eğitimden sorumlu Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “ ‘Bir Şehir Değişir, Türkiye Değişir’ sloganıyla Samsun zaten önde bir şehir. Biz kendimizi değiştirmeye devam ettiğimiz sürece amacına kenetlenmiş projeler hazırlayıp, uyguladığımız sürece Samsun ilkler arasında yer almaya devam edecektir. Siz öğretmenler ve idareciler, sorunlarla karşılaştığınızda kendinizi yalnız hissetmeyin diye devletin bütün kaynaklarından fazlasıyla pay alıp o sorunları çözme çabasındayız. Öğrencilerle ve velilerle bazen çok güzel işler yapıyorsunuz ama tırnak içerisinde ‘boğuşmak’ zorunda kaldığınızda da kendinizi yalnız hissetmeyin diye eğitimin diğer zorluklarında olduğu gibi hep birlikteyiz, hep birlikte olmaya özen göstereceğiz. Bunları yaparken hukuka uygun, adil, vicdanlara hitap edecek şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tek tek tanışamasak bile Samsun Maarif Hareketi’ni sizlerle beraber yürütmeye devam ediyoruz. Şehrimizin siyasetçileri, valimiz ve milli eğitim müdürümüz devletimizin parasal ve diğer kaynaklarını Samsun’a çekmek için hareket halindeler. Kendinizi güçlü hissetmeye devam edin. Bugün tanıtılan proje, hem kaynaklarımızı birleştirecek hem duyarlılığımızı, bilincimizi arttıracak ve teknolojiyi bir kere daha bizim elimizin altına serecek. Son noktadaki öğrencimize, velimize bir kez daha dokunmanın, bir yandan da dokunduğumuz o noktanın en yüksek devlet katına ulaşmasında vesile olmasının fırsatını birlikte yakalamış olacağız. Uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Karaman, “Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevcut olanakları ve kaynakları etkin biçimde kullanarak ilimiz bünyesinde görev yapan yöneticilerin, öğretmenlerin ve eğitim hizmeti alan öğrencilerin, ailelerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilmek, eğitimlere gönüllü olarak katılmak isteyenlerin başvurularını alarak en verimli ve hızlı şekilde planlamasını ve uygulamasını sağlamak amacıyla ‘Samsun Akademi Projesi’ni hayata geçirdik. Samsun İl Milli Eğitim müdürlüğü olarak yaptığımız çalışmaların çoğunda yenilikleri getirmek için çalışıyoruz. Samsun Akademi’de diğer illerden oldukça farklı özellikleri içinde barındırıyor. Örneğin; öğretmen, öğrenci, veli ve kurum müdürlerimiz hazırlanan internet sitemize girerek kendilerine en yakın bölgede açık olan eğitimleri görebilecek ve bunlara online olarak hemen başvuru yapabilecek. Ayrıca Samsun Akademi sadece bir aylık veya bir dönemlik eğitim faaliyetlerini içermeyecek. Yıl boyunca yaşayan bir süreç olarak işlev görecek. Ayrıca Samsun Akademi eğitim içerikleri yenilikleri içerecek. Bilindik standart eğitimlerin dışında eğitimler burada planlanacak. Örneğin bugün İngiltere’de verilen bir eğitim kısa sürede akademimiz tarafından ilimize getirtilerek öğretmen, öğrenci, yönetici ve anne babalarımızla tanıştırılacak. Yine son bir farkımız ise bizim eğitimcilerimizin içinde kendisini yetiştirmiş öğretmenlerimizin deneyimleri önemli yer tutacak. Akademimizin sahanın içinde görev yapan öğretmenlerimizi eğitimci haline getirerek sahadan uzak olmayan, teorinin yanında pratiğinde etkili olduğu bir eğitim ortamı kazandıracaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İsmail Aydoğan, “Eğitim ve Paradigma Kültür Temelli Eğitim” konulu sunum yaptı.

Samsun Akademi projesi kapsamında katılımcıların gönüllülük esasına göre eğitimlere başvurabileceği bir internet portalı hazırlandı. İlde düzenlenen tüm eğitimler portalda toplanacak ve öğretmenler bu eğitimlere başvuru yapabilecekler. Samsun Akademi Web Sitesi: “http://samsunakademi.meb.gov.tr/” adresinden takip edilecek. Samsun’da 17 ilçede görev yapan öğretmen ve okul yöneticileri ile Samsun’daki öğrenciler ve onların anne babaları projenin hedef kitlesini oluşturuyor.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ve Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı katıldı.