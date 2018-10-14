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14 Ekim 2018 Pazar 18:17

Samsun Baro’su 3. kez Gürbüz’e emanet

Samsun Barosu seçimlerinde Av. Kerami Gürbüz 3. kez başkan seçildi.Samsun’da avukatlar, sandık başına giderek baronun yeni yönetimini seçtiler. Samsun Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Av. Kerami Gürbüz...

Samsun Baro'su 3. kez Gürbüz'e emanet
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Samsun Barosu seçimlerinde Av. Kerami Gürbüz 3. kez başkan seçildi.

Samsun’da avukatlar, sandık başına giderek baronun yeni yönetimini seçtiler. Samsun Adliye Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan seçimlerde mevcut başkan Av. Kerami Gürbüz ve diğer aday Av. Yaşar Öztürk başkanlık için yarıştı. Bin 86 üyesi olan Samsun Barosu Seçimlerde Av. Kerami Gürbüz 518 oy alarak 3. kez Samsun Barosu Başkanı seçilirken, Av. Yaşar Öztürk 196 oy aldı. 44 oy ise geçersiz sayıldı.

"Adli Tıp Kurumu’nun Samsun’a kazandırılması gerekiyor"

Yeni dönemde yapılacak devam edilecek çalışmalardan bahseden Av. Kerami Gürbüz, "Meslektaşlarımızın ısrarı üzerine 3. döneme aday olduk. Samsun Barosu için alınan arsada yeni bir hizmet yapmak yeni dönemdeki en büyük hedefimiz. Türkiye Barolar Birliği’nin mali genel kurulu 2019’un Mayı ayında yapılması gerekiyor. 19 Mayıs’ın 100. yılı olması münasebetiyle mali genel kurulun Samsun’da yapılmasını talep ettik. Mali genel kurul Samsun’da gerçekleşmiş olacak. Aileleri ile birlikte bin tane misafiri Samsun’da ağırlamış olacağız. Adli Tıp Kurumu’nun Samsun’a kazandırılması gerekiyor. Bunun için siyaset, kamu üzerinde gerekli lobi çalışmalarını yaparak sonuç elde etmemiz gerekiyor. Samsun Adalet Sarayı’nda ilk derece mahkemesi ile istinaf mahkemesinin bir arada olmasını biz doğru bulmuyoruz. Bunların bir arada olmasını işlevsel olarak bazı sıkıntıları da beraberinde getirebiliyor. Bununla alakalı hem adli istinafın hemde idari istinafın bulundukları farklı bir kampüse taşınarak mevcut adliye sarayının ilk derece mahkemelerine tahsisi ile alakalı gerekli girişimlerde bulunmayı düşünüyoruz. Avukatlık mesleğinin onlarca problemi var. Bu problemler hakkında çalışmalarımız olacak. Hukuk fakültelerinde eğitim kalitesinin artması, hukuk fakülteleri ve öğrenci sayılarının azaltılmasıyla alakalı düzenlemeler yapılması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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