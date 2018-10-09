Samsun kamu hastanelerinde işaret dili dönemi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerde görev alan sağlık çalışanı ve hasta karşılama görevlilerinin işaret dili öğrenmesi için eğitimler başlatıldı.Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan...

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastanelerde görev alan sağlık çalışanı ve hasta karşılama görevlilerinin işaret dili öğrenmesi için eğitimler başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokole dayanılarak başlatılan ve iki yıllık bir zaman zarfında tamamlanması hedeflenen çalışmayla hastanelerde görev yapan personellerin yüzde 70’inin işaret dili öğrenmesi hedefleniyor.

İlk etapta Samsun Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanelerinde başlatılan uygulama hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, amaçlarının işitme engelli hastaların sağlık kuruluşlarına başvuru yaptıklarında kendilerini, hastalıklarını daha rahat anlatması ve daha iyi hissetmesi olduğunu, bu amaçla öncelikle hastayla ilk temasta bulunan sağlık personeli ve hasta karşılama-danışma yönlendirme personellerinin eğitimlerine başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde işaret dili eğitimi almış ve resmi görevlendirilmiş 1495 personel bulunduğunu, Samsun’da ise bu sayının 67 olduğunu belirten Sağlık Müdürü Oruç, eğitim gruplarının her iki ayda bir yenileceğini, eğitimler tamamlandığında hedeflerinin toplam çalışan personel sayısının yüzde 70’inin eğitim alması olduğunu ifade etti.