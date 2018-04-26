SAMSUN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:59

Samsun Stratejik Planı yarın açıklanacak

Samsun Valiliğinin talimatları doğrultusunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) koordinasyonunda başlatılan 2018-2023 Samsun İli Stratejik Planı ve Sektörel Eylem Planları tamamlandı. Yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

Samsun Stratejik Planı yarın açıklanacak
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Samsun Valiliğinin talimatları doğrultusunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) koordinasyonunda başlatılan 2018-2023 Samsun İli Stratejik Planı ve Sektörel Eylem Planları tamamlandı. Yarın kamuoyu ile paylaşılacak.

Samsun’un Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum gösterebilmesi amacıyla yapılan çalışma kapsamında 11 adet sektörel konu başlığı belirlendi. Bu stratejiler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) tarafından görevlendirilen öğretim görevlileri/akademik personel moderatörlüğünde sektörlerin ilgili kurumlarından ve tüm paydaşlarından destek alınarak hazırlandı. Bu bağlamda, Onuncu Kalkınma Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları, Orta Vadeli Program, Bakanlık Strateji Planları ile Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesinin (TR83 Bölge Planı) çizdiği doğrultuda, Samsun İlinin ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak incelenen; kamu kurumları, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla ve katılımcı bir yaklaşımla kaleme alınan sektörel eylem planları, 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 09.30’da bir otelin toplantı salonunda düzenlenecek toplantı ile Samsun Valisi Osman Kaymak’a ve kamuoyuna sunulacak.

Toplantıda, OKA’nın, Samsun’un tanıtımına katkıda bulunmak ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını artırmak amacıyla fotoğraf paylaşım uygulaması Instagramda oluşturduğu LikeSamsun kapsamında ikinci dönem fotoğraf yarışması ödülleri de takdim edilecek. Finale kalan 23 adet de eserin sergileneceği toplantıda; dereceye giren eser sahiplerine(birinci, ikinci, üçüncü) ödül olarak birer adet cep telefonu verilecek.
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