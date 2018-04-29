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29 Nisan 2018 Pazar 20:30

Samsun Tabip Odası seçim sonucu belli oldu

Samsun Tabip Odası’nda seçim sona erdi. Oyların büyük çoğunluğunu alan "Çağdaş Hekim Grubu"nun adayı Samsun Tabip Odası mevcut başkanı Dr. Murat Erkan ve ekibi kazandı.Samsun Tabip Odası 2018 yılı yeni yönetim kurulu seçimi, Atakum...

Samsun Tabip Odası seçim sonucu belli oldu
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Samsun Tabip Odası’nda seçim sona erdi. Oyların büyük çoğunluğunu alan "Çağdaş Hekim Grubu"nun adayı Samsun Tabip Odası mevcut başkanı Dr. Murat Erkan ve ekibi kazandı.

Samsun Tabip Odası 2018 yılı yeni yönetim kurulu seçimi, Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00’de sona erdi. Seçmen listesinde bin 817 hekim bulunan Samsun Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Çağdaş Hekim Grubu" ile "Samsun Hekim Birliği" yarıştı. Bin 200 seçmen oy kullandı. Oyların büyük çoğunluğunu alan "Çağdaş Hekim Grubu" bütün kurulları alarak açık ara seçimi kazandı.

"Hekimlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Yoğun katılımlı bir genel kurul yaşadıklarını belirten Dr. Murat Erkan, "Yasaların getirdiği sorumlulukla üyelerimizin hakkını korumaya çalışıyoruz. Önceki dönemde yaptığımız gibi yeni dönemde de hekimlerimizin, özlük hakları, tıp eğitimi, emeklilik, çalışma koşulları ve şiddet konularında söz sahibi olacağız. İcra makamı Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı’nın bizlere kulak vermesini, taleplerimize uygun politikalarını yönetmesini bekleyeceğiz" dedi.
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