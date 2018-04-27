Samsun TSO ve Hollanda;Türkiye Ticaret Odası işbirliği protokolü imzaladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Hollanda&Türkiye Ticaret Odası arasında ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Hollanda ile ticari işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan protokol töreni Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleşti. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, protokolü imzalayarak, “Hayırlı olsun” temennisinde bulundular.

Gurbetçiler teşvik edilecek

İmza töreninde konuşan Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre, odalarının iki ülke arasında ticari ve hukuki iletişimi kurmada öncü olmak amacıyla, 2013 yılında dernek statüsü ile Amsterdam’da faaliyete başladığını belirtti. Samsun ile ticari ilişkileri güçlendirmek için imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyen Ethem Emre, "Oda olarak misyonumuz, Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesi üstlenerek dış ticaret ile ilgili en önemli adreslerden biri haline gelmektir. Amacımız, her iki ülke arasında yer alan sektörler ve firmalar için yeni fırsatlar yaratarak, daha güçlü ticari ilişkiler kurmak. Bu vesileyle Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızla bir protokol imzaladık. İnşallah bu protokol ile birlikte gurbette yaşayan Samsunluları ekonomik olarak memleketlerine teşvik de edeceğiz” dedi.

Protokol işbirliği fırsatlarını artıracak

İmzalanan protokolün ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Oda olarak bizim en büyük amaçlarımızdan biri de Samsun ticaretini, ihracatını daha ileriye taşımak. Bugün imza altına aldığımız protokolün amacı da buna yönelik. Samsun’un en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Hollanda geliyor. İnşallah imzaladığımız işbirliği protokolüyle ikili işbirliği fırsatları yaratarak, kentimizin ihracatını daha üst seviyelere taşıyacağız. Dört başlıktan oluşan protokol, ticaret alanında etkin bir işbirliğinin kurulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için taraflar Samsun Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında etkin bir iletişim sağlanmasını, Samsun ve Hollanda’da mevcut olan sektörel pazar ve spesifik iş fırsatlarını içeren ekonomi, ticari ve sanayi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmasını, ekonomik ilişkileri sağlamlaştırma adına tarafların, İstanbul’da veya Hollanda’da düzenlenen seminer, konferans ve eğitim gibi organizasyonlara destek sağlamasını ve üyelerimiz ve Hollandalı firmaların farklı sektörlerde ikili ekonomik işbirliklerinin artmasına katkı sağlayacak yeni eğitim programları ve araştırmalar geliştirmeleri ve uygulamaya koyulmasına destek sağlamasını amaçlıyor” diye konuştu.