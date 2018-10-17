Samsun Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Samsun Valiliği, kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp engelli aracı alacaklarını söyleyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Samsun Valiliği resmi internet sitesi aracılığıyla bir mesaj yayımlayarak, kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırmak isteyen kişiler hakkında uyarılarda bulundu.

Samsun Valiliği tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valiliğimiz adına dolandırıcılık konusuyla ilgili daha önce de defaten uyarı mahiyetinde bilgi paylaşımı yapmamıza rağmen maalesef bazı kişi veya kişilerin ilimizde bulunan bazı şirket, kurum, kuruluş ve iş adamlarını telefonla arayarak, kendilerini Samsun Valisi olarak tanıtıp, Sayın Valimizin bilgisi doğrultusunda olduğunu belirterek, engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye, engelli aracı alınacak bahanesiyle İBAN numarası ve hesap numarası vererek maddi talepte bulundukları tespit edilmiştir. Başta Sayın Valimiz olmak üzere; Valiliğimizde görev yapan hiçbir vali yardımcımızın, il müdürlerimizin, şube müdürlerimizin veya diğer valiliğimiz çalışanlarının böyle bir talebi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemelerini, Valiliğimizin bağış ve yardım talebinde bulunulması için telefonla arama yapmasının söz konusu olmadığını bir kez daha önemle hatırlatarak; bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın derhal 155 Polis İmdat Hattı’na müracaat ederek bilgi vermeleri, ya da Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne ait irtibat telefonunu (0 362 431 12 12-435 79 97) arayarak bilgi paylaşmaları, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olacaktır.”