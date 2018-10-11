Samsun yargısı kan verdi

Samsun Adliyesi çalışanları Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Kan Merkezi tarafından Samsun Adliye Sarayına kan bağışı standı kuruldu. Samsun Adliye Sarayının ikinci katında kurulan kan bağışı standına hakim, savcı, avukat ve diğer adliye personeli kan bağışında bulundular.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz kan bağışı açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Kızılay’ın teklifi bizim de istekli oluşumuzla adliyemizde kan bağışı kampanyası tertip ettik. Gün boyu devam edecek. İnşallah hedef edilen sayıya ulaşılır. Geçen yıllar Kızılayımız Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde çok hayırlı hizmetler yapan göz bebeğimiz ve bizim medarı iftiharımız olan bir kurumdur. Biz de karınca kararınca bir destek verelim istedik. Aynı zamanda vatandaşlarımızı, meslektaşlarımızı, çevremizdekileri ilk adım olan kan bağışı ile başlayıp Kızılay’ın bütün faaliyetlerine gönüllü destekçi olarak katılmak arzusundayız. Biz de onlara bir destek, katkı vermek istedik. İnşallah bu adımımız, bu teşebbüsümüz hayırlı sonuçlara faydalı olur. Milletimize, meslektaşımıza ve Kızılayımıza hayırlı olsun" dedi.

"Kan bağışı bedenimizin zekatıdır" diyen Türk Kızılayı Samsun Şubesi Başkanı Dr. Habib Demirel ise, "Bedenimizin bu zekatı ile 3 insana kan ve can vermiş oluruz. Bu duyarlılığından dolayı Samsun Cumhuriyet Başsavcısı’na, hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanı ile Baro Başkanı’na desteklerinden Türk Kızılayı adına teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki de varsınız diyorum. Baro Başkanımız da kan vermeyle ilgili altın madalyasını aldı. Bu konudaki duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.