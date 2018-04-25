Samsun’da 57. Alay’a Vefa Yürüyüşü

Çanakkale Savaşı’nın kahraman birliği ’57.Alay’, Vefa Yürüyüşü ve dualarla yad edildi.Dünyanın en kahraman alayı olarak bilinen ve Çanakkale Savaşı’nda mevcudunun tamamına yakını şehit düşen 57. Alay, ’Vefa Yürüyüşü’,...

Çanakkale Savaşı’nın kahraman birliği ’57.Alay’, Vefa Yürüyüşü ve dualarla yad edildi.

Dünyanın en kahraman alayı olarak bilinen ve Çanakkale Savaşı’nda mevcudunun tamamına yakını şehit düşen 57. Alay, ’Vefa Yürüyüşü’, Çanakkale Savaşları’nın 103. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa; AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ile birlikte yüzlerce genç ve geniş halk kitlesi katılım sağladı.

Gürbüz Camisi’nde sabah namazı öncesi Çanakkale ve şehadet konulu vaaz verildi. Sabah namazının kılınmasının ardından katılımcılara ve camii cemaatine yarma çorbası ikram edildi. Namaz sonrası Kıranköy Garnizon Şehitliği’ne geçen katılımcılar, kortej halinde Türk bayraklarıyla Vefa Yürüyüşü yaptılar. Daha sonra şehitlerin ruhları için şehitlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.