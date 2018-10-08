SAMSUN:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 13:55

Samsun’da 9 ayda 1450 yangın meydana geldi

Samsun’da bu yıl 9 ay içerisinde toplam bin 450 yangın meydana geldi.Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri bu yıl Eylül ayı sonuna kadar toplamda bin 450 yangına müdahale etti....

Samsun'da 9 ayda 1450 yangın meydana geldi
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Samsun’da bu yıl 9 ay içerisinde toplam bin 450 yangın meydana geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri bu yıl Eylül ayı sonuna kadar toplamda bin 450 yangına müdahale etti. Meydana gelen yangınların 112’si iş yeri yangınları, 371’i konut, 180’i araç, 356’sı ot, 213’ü çöp ve 218’i ise diğer kategorisi olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Samsun’da en fazla yangın olayının meydana geldiği ay ise 272 adet yangın olayı ile Temmuz ayı oldu. Temmuz ayını 242 adet yangın ile Ağustos ayı takip ederken, en fazla yangın olan 3. ay ise Haziran ayı olarak kayıtlara geçti.
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