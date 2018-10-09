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09 Ekim 2018 Salı 16:16

Samsun’da bazı sokaklara şehitlerin isimleri verilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyon toplantısında, ilçelerde bulunan bazı sokaklara şehitlerin isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ekim ayı 18. Birleşiminin 1. Oturumuna ait...

Samsun'da bazı sokaklara şehitlerin isimleri verilecek
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Komisyon toplantısında, ilçelerde bulunan bazı sokaklara şehitlerin isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılı Ekim ayı 18. Birleşiminin 1. Oturumuna ait komisyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 39 gündem maddesi meclis üyelerinin kararına sunularak teker teker görüşüldü. Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonunda yapılan toplantıda, gündem dışı olarak Samsun’un ilçelerinde bulunan bazı sokaklara şehitlerin isimlerinin verilmesi oylanarak meclise gönderildi.

Başkanlık makamına sunulan önergeye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesi Kumtepe Mahallesi’nde bulunan Yaraşlı Sokak isminin “Şehit Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu Sokak” olarak değiştirilmesi, Havza ilçesi Celil Mahallesi’ndeki Celil Sokak’ın bir kısmı ile Demiryurt Sokak’ın bir kısmının, “Şehit Jandarma İhsan Kurt Sokak” olarak değiştirilmesi, Alaçam ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan Dutluk Sokak’ın “Şehit Mustafa Kaba” olarak değiştirilmesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylamada, söz konusu sokak isimlerine şehitlerin isimlerinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Komisyondan geçen 39 madde 12 Ekim Cuma günü Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülecek.
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