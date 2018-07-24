Samsun’da düzenli kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi

Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara madalya ve plaket verildi.

Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, katılımcılara teşekkür etti. Vali Osman Kaymak ise, 1999 yılında Gölcük’te yaşanan depremde Kızılay ile yakın çalışma imkanı bulduğunu dile getirerek, “Maalesef o zaman Kızılay’ın halk nezdindeki itibarı çok iyi değildi. Güzel hizmet veremiyordu. Ama daha sonra Kızılay çok güzel değişimler yaptı, çok güzel gelişmeler oldu. Şu an Türk Kızılayı bütün dünyada örnek gösterilen yardım kuruluşları arasında geliyor. O yönüyle biz Türk Kızılayı ile gurur duyuyoruz. Kızılay gerek yardım çalışmaları, gerekse de kan bağışı çalışmalarıyla çok kutsal bir iş yapıyor. Özellikle gençlerimizi ve emeklilerimizi Kızılay’ın faaliyetlerine katılmaya davet ediyorum. Kızılay’ı bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu çalışmalara gönüllü katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Bir insana hayat vermek tüm insanlığa hayat vermek gibidir. O anlamda tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

Kurban Bayramı’nın yaklaştığına dikkat çekerek, kendisinin önceki yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanını Kızılay’a vereceğini ifade eden Vali Kaymak, “İçiniz rahat olsun. Kurbanlarınız işlenerek ülkemizdeki ve dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine güvenilir bir şekilde iletilmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun’da 45 kez gönüllü ve düzenli kan bağışı yapan 15 bağışçıya plaket, 35 kez kan bağışı yapan 23 bağışçıya altın, 25 kez kan bağışı yapan 46 bağışçıya gümüş ve 10 kez kan bağışı yapan 498 bağışçıya bronz madalyaları Vali Kaymak ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Törene Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.