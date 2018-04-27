Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında Van’da soruşturma açılan komiser yardımcısı M.B.’yi Samsun’da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun’da FETÖ’den ihraç edilen komiser yardımcısı adliyeye sevk edildi
Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM)...