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12 Ekim 2018 Cuma 17:02

Samsun’da ilçelerin de atık su sorunu çözülüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Turan Çakır, Çarşamba, Ladik, Havza ve Salıpazarı ilçelerine yapılacak atık su tesislerinin ardından Samsun’da hiçbir yere suların arıtılmadan boşaltılamayacağını söyledi.Samsun...

Samsun'da ilçelerin de atık su sorunu çözülüyor
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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Turan Çakır, Çarşamba, Ladik, Havza ve Salıpazarı ilçelerine yapılacak atık su tesislerinin ardından Samsun’da hiçbir yere suların arıtılmadan boşaltılamayacağını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen 46 maddenin görüşüldüğü toplantıda 44 madde oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanırken, 2 imar plan değişikliği maddesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Meclis sonunda açıklamalarda bulunan ve meclisten geçen Kavak, Ladik, Salıpazarı su artıma tesislerinin yapımında kullanılmak üzere ek kredi talebi maddelerini değerlendiren Turan Çakır, “Mecliste geçen atık su tesisleri ve Çarşamba Atık Su Tesisi de bittiği zaman Samsun’da atık su sorunumuz kalmayacak. Çarşamba Atık Su Tesisi Kavak, Ladik ve Salıpazarı atık su tesislerinden farklı bir tesis. Çarşamba Atık Su Tesisi AB tarafından hibe olarak yapılacak. Kavak, Ladik ve Salıpazarı atık su tesislerinin de yüzde 50’si SUKAP’tan hibe alınarak yapılacak. Diğer yüzde 50’si de Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İller Bankasından alınan krediler ile yapılacak. 4 ilçemizdeki tesisler tamamlanınca Samsun’da atık su tesisi bulunmayan hiçbir ilçemiz kalmayacak. Çarşamba’daki atık su tesisi projesi çok büyük bir proje ve 2-3 yıl süreceğini düşünüyoruz. Kavak, Ladik ve Salıpazarı atık su tesisleri de 2019’un sonunda bitmiş olur. 3 ilçemizdeki atık sus tesislerinin şehir içi kanalizasyon tesisleri var. Ana arterlerde atık toplanıp bir merkeze gelebiliyor. Sadece artıma yapılamıyor. Tesisler tamamlanınca arıtmalar da yapılacak. Yani Samsun’da birkaç yıl sonra atık su arıtma sorunu diye bir şey kalmayacak. Kavak, Ladik ve Salıpazarı’nın denize sınırı yok. Bu ilçelerde maalesef üzülerek söylüyorum en düşük koddaki ırmaklara ve nehirlere atık sular gidiyor. Ladik’te de göle boşaltılıyor. Tesisler tamamlanınca ırmaklara, denizlere, nehirlere veya herhangi bir akarsuya hiçbir şekilde arıtılmadan atık su gitmeyecek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısı 8 Kasım Perşembe günü yapılacak.
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