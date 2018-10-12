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12 Ekim 2018 Cuma 21:18

Samsun’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Tütüncüler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyreden Süleyman Teker (33) idaresindeki 55 JH...

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Samsun’un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tütüncüler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyreden Süleyman Teker (33) idaresindeki 55 JH 06 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Taner Erdoğan‘ın kullandığı 55 ET 770 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü Süleyman Teker ve motosiklette bulunan kızları İrem (8) ve Hatice Teker (9) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Süleyman Teker ameliyata alınırken, kızı İrem Teker ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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