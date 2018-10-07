SAMSUN:
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07 Ekim 2018 Pazar 21:30

Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki 3 çocuk babası Murat K.’nin misafirlik dönüşü evine gelen eşi, kapıyı açan olmayınca...

Samsun'da şüpheli ölüm
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Samsun’da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki 3 çocuk babası Murat K.’nin misafirlik dönüşü evine gelen eşi, kapıyı açan olmayınca pencereden çocuğunu eve sokup kapıyı açtırdı. Murat K., eşi tarafından evde ölü olarak bulundu. Murat K.’nin ölümü şüpheli bulundu. Murat K.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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