Samsunspor 5’te 5 peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmediklerini belirten Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Bodrumspor karşılaşmasını da kayıpsız geçmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 3. haftadaki Sancaktepe Balediyespor mücadelesinden sonra çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Yılport Samsunspor, Bodrumspor engelini de kayıpsız aşmak istiyor. Dün oynanan Gaziantepspor maçını 2-0’lık skorla geçerek ligde 4’te 4 yaptıklarını belirten Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Çarşamba günü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bu maçı da geçip 5’te 5 yapmak istiyoruz. 1 hafta içerisinde 3 önemli karşılaşmadan birini dün akşam oynadık. Şimdi ise çarşamba günü deplasmanda Bodrumspor ve pazar günü de evimizde Kastamonuspor ile karşılaşacağız. Bu 2 karşılaşmayı da kayıpsız bir şekilde geçmek istiyoruz” dedi.

Yılport Samsunspor’un şampiyon olacağına yürekten inandığını ifade eden Suat Çakır, “Yoğun bir maç temposuna girdik. Hatta oyuncularımızın dinlenmeye bile fırsatları olmayacak. Kadro genişliğimizden dolayı inşallah bu tempodan kayıpsız bir şekilde geçeceğimize inanıyorum. İnşallah taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak bu yoğun tempodan hasarsız bir şekilde ayrılarak ligdeki çıkışımızı sürdürüp, galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız Bodrumspor bizim için zor maç olacak. Bodrumspor’un ligdeki durumunu biliyoruz. Kaliteli oyuncu gruplarına sahipler. Hedefi olan bir takım. Biz de sahaya istediğimiz oyunu yansıtırsak güzel bir skorla evimize döneriz. Her iki taraftara da çarşamba günü Bodrumspor ile karşılaşmasıyla birlikte sahada güzel ve centilmence geçen bir futbol izlettireceğiz” diye konuştu.