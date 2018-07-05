Samsun’un biyolojik çeşitliliği kayıt altına alındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması" proje toplantısı Devlet Su İşleri(DSİ) Konferans Salonu’nda yapıldı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından,...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması" proje toplantısı Devlet Su İşleri(DSİ) Konferans Salonu’nda yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin derlenmesi kayıt altına alınarak korunması ve bilgilere erişimin düzenlenmesi maksadıyla 2017 yılında başlatılan projenin saha çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında 100 köy belirlenerek; köylerde geleneksel olarak kullanılan biyolojik zenginlikler araştırıldı. Yöredeki halkın yöresel kimliğinin bir parçası olarak nesiller boyunca aktardığı tabii flora ve faunadan sağlanan; beslenme, sağlık, endüstriyel ürünler ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik derlenen geleneksel ürünlerin yanı sıra geleneksel bilgiye sahip kişilerle görüşmeler yapılarak derlenen bilgiler kayıt altına alındı.

Anadolu’da 3 bin 500 endemik bitki türü var

DSİ’de yapılan toplantıda proje görevliler çalışmalar hakkında paylaşımlar yaptı. Toplantıda bir konuşma yapan Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, "Endemizm açısından değerlendirdiğimizde Türkiye bu alanda dünyanın bir numarası. Yunanistan endemizm açısından 800 bitki türüne sahipken Anadolu’da 3 bin 500 endemik bitki türü olduğunu görüyoruz. Dünyada böyle başka bir coğrafya yok. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Bunun için bize büyük sorumluluk düşüyor. Bitki örtümüze bitki çeşitliliğimize sahip çıkmalıyız. Türkiye’nin her türlü güzelliğini korumak zorundayız" dedi.