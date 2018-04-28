Samsun’un spor yatırımları

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 13 projesinin toplam tutarı 124 milyon 957 bin 328 TL değerinde.Samsun Valiliği 2018 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu’nda Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün...

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 13 projesinin toplam tutarı 124 milyon 957 bin 328 TL değerinde.

Samsun Valiliği 2018 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu’nda Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre devam eden 13 projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 124 milyon 957 bin 328 TL. Bu projelerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 69 oranında olurken, nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 91 seviyesinde. 13 projeden 2’si bitirildi. 7 projenin yapımına devam edilirken, 4 projeye ise henüz başlanılamadı.

Projeler kapsamında 1 milyon 627 bin TL proje bedeli olan Ladik Gençlik Merkezi yapımının yüzde 98’i tamamlandı. 3 milyon 422 bin TL tutarındaki Asarcık Gençlik Merkezi yapımının yüzde 65’i tamamlandı. 528 bin TL’lik Stadyum Yıllık Çim Bakımı Projesi’nin yüzde 42’si tamamlandı. 1 milyon 569 bin TL’lik Canik Soyunma Odaları işinin yüzde 1’i tamamlandı. 2 milyon 838 bin TL’lik Alaçam Güreş Sahası’nın yüzde 85’i tamamlandı. 6 milyon 703 bin TL’lik 19 Mayıs Yarı Olimpik Yüzme Havuzu İkmal işinin yüzde 80’i gerçekleştirildi. 40 milyon 995 bin TL’lik İlkadım Buz Pateni, Okçuluk ve Bowlink Salonu projesinin yüzde 100’ü tamamlandı. 44 milyon 535 bin TL’lik Vezirköprü Kamp Eğitim Merkezi’nin yüzde 20’si tamamlandı.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi işi, Tekkeköy Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası, Aydınlatma, Tribün ve Soyunma Odası işi, Ayvacık Gençlik Merkezi ve Canik Samsunspor Kompleksi yapımına henüz başlanmadı.