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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:30

Sarıcaoğlu: “Parksız mahalle kalmayacak”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Her Mahalleye Bir Park Projesi” kapsamında ilçede parksız mahallenin kalmayacağını söyledi.Mehmetpaşa Mahallesi’ndeki park çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Sarıcaoğlu,...

Sarıcaoğlu: 'Parksız mahalle kalmayacak”
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Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Her Mahalleye Bir Park Projesi” kapsamında ilçede parksız mahallenin kalmayacağını söyledi.

Mehmetpaşa Mahallesi’ndeki park çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Sarıcaoğlu, “Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her Mahalleye Bir Park Projemiz tüm hızı ile devam ediyor. Halkımızın çocukları ile huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmak en büyük önceliğimiz” dedi.

Kavak genelinde birçok sosyal tesisi hizmete açtıklarını belirten Başkan Sarıcaoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde ki sosyal tesis sıkıntısına köklü bir çözüm getirmek adına geliştirdiğimiz her mahalleye bir park projemizin çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz her zaman Kavak’ta olmayanı yapmak oldu. Bu yönde ekiplerimiz ile her daim istişare halindeyiz. Vatandaşlarımızın aileleri ile huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilecekleri ortamların çoğalması adına her zaman çalışmalarımız olacak. Kavaklıların bize olan güvenini bu zamana kadar boşa çıkarmadık bundan sonrada çıkarmayacağız. Kavak’ı 2023 hedeflerine hızla götürecek tüm çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.
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