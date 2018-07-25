25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:33

Sebze ve meyve halindeki cinayetin zanlısı yakalandı

Samsun’da sebze ve meyve halinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı.Samsun’un Bafra ilçesi Sebze ve Meyve Halinde meydana gelen olayda, Suriyeli işçilerin başı olduğu ileri sürülen Arif...