Sezonun ilk opera eseri sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) ilk opera eseri “Il Signor Bruschino (Beklenmedik Evlat)”yu Samsunlularla buluşturdu.Samsun Devlet Opera ve Balesinin 2018-2019 sanat sezonun ilk prömiyer eseri "Il Signor Bruschino" 6 ve 8 Ekim tarihlerinde...

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) ilk opera eseri “Il Signor Bruschino (Beklenmedik Evlat)”yu Samsunlularla buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin 2018-2019 sanat sezonun ilk prömiyer eseri "Il Signor Bruschino" 6 ve 8 Ekim tarihlerinde seyircinin karşısına çıktı. Komik opera türünün önemli temsilcilerinden G. Rossini’nin bestelediği, rejisörün ince detaylarla süslediği eser seyircisinden coşkulu alkış aldı. 39 opera eseri bulunan besteci G. Rossini’nin henüz 21 yaşındayken bestelediği "Il Signor Bruschino", komik opera tarzıyla güncelliğini koruyan, "La Cambiale di Matrimonio" ile başlayan tek perdelik komik opera serisinin dördüncüsü ve sonuncusu. Tam ismi "Il Signor Bruschino (Il Figlio Per Azzardo)" (Beklenmedik Evlat) olan eserin librettosu, Venedikli şair Guiseppe Maria Foppa tarafından yazıldı.

Dünya prömiyeri Venedik’te 1813 yılında yapılan eser, Aydın Buğra Güven’in rejisörlüğünde Samsun Operasında sahneleniyor. 1970’lerin tarzıyla sahneye koyulan eser, birbirinden nefret eden babaların çocukları, Florville ve Sofia’nın aşklarını anlatıyor.