Sıcak havanın insan organizmasına önemi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, sıcak havanın insan organizması üzerindeki etkilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, ’sıcak havanın insan organizmasına etkileri ve önemi’ hakkında önemli bilgiler verdi. Uzman Dr. Erdem, "Bir insan organizması sistem içerisinde çalışır. Bu organizmanın en önemli paydaşlarından bir tanesi de iklim. Vücudumuzu organizmamızı, dengemizi dengede tutan sisteminin çalışmasını sağlayan başlıca parametrelerden birincisi ısı, ikincisi nem üçüncüsü ise basınçtır” dedi.

Özellikle mevsim geçişlerindeki etkilere değinen Uzman Dr. Erdem, “Özellikle mevsim geçişleri, hava değişiklikleri sağlığımızı yakından ilgilendiren bazı rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Örneğin kıştan ilkbahara geçerken, yazdan sonbahara geçerken ya da ilkbahardan yaza geçerken malum gece gündüz farklılıkları ortaya çıkıyor. Bunlar vücudumuzun ısı dengesini bozuyor. Ama insan vücudu 36,5 ve 37 derece sıcaklığa göre ayarlanmış. Bunu da sağlayan beynimizdeki hipotalamus adındaki merkezdir. Bu merkez ısı, nem, basınç gibi değişenlerle etkileniyor. Gündüz gece sıcaklarının arttığı mevsim değişikliklerinde bir takım hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bu mevsimsel değişiklikler, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme, üşüme, dikkat eksikliği, konsantrasyon kaybı, gerginlik gibi sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor" diye konuştu.

Uzman Dr. Erdem, korunma yöntemleri hakkında ise şunları söyledi:

"Yaz aylarında özellikle gözeneklerimiz açan bol açık renkli kıyafetler giyilirken kış aylarında ise koyu siyah renkli kıyafetler tercih edilmeli. Buradaki amaç vücudu 36,5 ve 37 derece arası tutmaktır. Yaz aylarında özellikle su tüketimi çok önemli. Bunların dışında yeterli dengeli organik beslenme geliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde fazla hastalanmak istemiyorsak yeterli ve organik beslenmemiz gerekiyor. Uykumuzu mutlaka almamız gerekiyor. Kesintisiz 7 saat uyku olmazsa olmazımız olmalıdır.”